Diken

Yaramazlara biraz batar!

12 milyar 660 milyon

İsviçre merkezli yiyecek ve içecek üreticisi Nestle, ‘sürdürülebilir ambalaj’ çalışmalarına 2.07 milyar İsviçre frangı (12 milyar 660 milyon lira) yatırım yapacağını açıkladı.

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Akhisar’daki deprem sonrası 141 artçı: Halk sokakta sabahladı

Manisa’da meydana gelen depremin ardından sabaha kadar 141 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Akhisar ilçesinin Musalar köyü merkez üssü olmak üzere dün akşam saat 22:22’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İstanbul’da da hissedilmişti. AFAD’ın verilerine göre deprem saatinden bugün saat 06:30’a kadar büyüklükleri 1.5-4.3 arasında değişen 141 artçı sarsıntı kayda geçti. Manisalılar, depremin […]

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