12 lira olması gereken doğalgaz faturası 17 bin 739 lira geldi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan Edip Teker (31), 17 bin 739 TL tutarındaki doğalgaz faturasını görünce şoke oldu. Doğalgaz şirketine itiraz dilekçesi gönderen Teker, bir yanlışlık olduğu ve faturasının 12 TL olması gerektiğine dair yanıt aldı.

Fotoğraf: DHA

Eşiyle, Orhangazi Mahallesi’nde 120 metrekarelik bir evde yaşayan Teker, aylık ortalama 40-50 TL ödediği doğalgaz faturasının bu kadar yüksek olduğunu görünce korktuğunu sonra sakinleşip bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Emlak işiyle uğraşan Teker şu ifadeleri kullandı: “Gelen doğalgaz faturamın şaşkınlığı içindeyim. Her ay bana 40-50 TL gelen doğalgaz faturasının bu ay çok kabarık geldiğini gördüm. Bir yanlışlık olabileceğini düşündüm bunun için yetkililere ulaştığım zaman bana sayaçların okunduğu sırada bir rakamın fazla girilmiş olabileceğini söylediler. 17 bin 739 TL gibi bir faturanın gelmesi doğal olarak insanı şaşkına çeviriyor. Ben bunu yetkililere anlattım, en kısa zamanda durumu düzelteceklerini söylediler.”

“Durumu yetkililere anlatırken otomatik ödeme talimatım olsaydı yine bu tutarın çekilip çekilmeyeceğini sordum. Çekileceğini söylediler” diyen Teker, sorun kısa sürede çözülmezse dava açacağını, CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvuracağını söylediğini anlattı.