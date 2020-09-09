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Yaramazlara biraz batar!

12 kişilik minibüsten 33 yolcu çıktı: Şoför ‘Yolcular zorla bindi’ dedi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında, 12 kişi kapasiteli aracında 33 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza yazıldı. 

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda ayakta yolcu almanın yasaklandığı minibüslerde denetim yaptı.

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Esenyurt’ta ekipler, minibüsleri durdurarak salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Ayakta yolcu taşıyan minibüsçülere ceza yazan ekipler, salgın tedbirleri konusunda şoför ve yolcuları uyarıyor.

Denetim sırasında ayakta yolcu taşıyan bir minibüs durduruldu. 12 kişi kapasiteli araçtan 33 yolcunun indiği dikkati çekti. Ekipler, bu minibüsçüye de ceza yazdı.

Aracında fazla yolcu taşıyan minibüs şoförleri, yolcuların araca zorla bindiğini, engelleyemediklerini iddia etti.

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