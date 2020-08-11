12 kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 34 kişi gözaltında, altı kişi aranıyor

İstanbul merkezli olmak üzere 12 kentte düzenlenen operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.
İstanbul başsavcılığının yürüttüğü ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 kentte saat 01:00 sıralarında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 34 şüpheli, Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer altı kişi aranıyor.
Şüphelilerin, ‘FETÖ’nün TSK’ya sızan üyelerinden olduğu belirtildi. Şüphelilerin isimlerine, etkin pişmanlık yasasından faydalanan ‘FETÖ’ üyelerinin itirafları ve ‘mahrem imam’larla ankesörlü telefondan görüştükleri yönünde tespit yapılmasının ardından ulaşıldığı öğrenildi.