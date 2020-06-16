12 ilaç SGK’nın geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 12 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, 12 ilacın arasında üç kalp, iki pulmoner hipertansiyon, iki kan ürünü ve bir doğuştan metabolik hastalık ilacı bulunuyor.

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Böylece geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 636’ya ulaştı. İlaçlar Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden alınabilecek.

Bakan, ‘Miyastenia Gravis’ hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir ilaçta da düzenleme yapıldığını aktardı.