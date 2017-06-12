12 Haziran 2017

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Osman Baydemir laikliğe aykırı davrandı, öyle mi?
Ah tabii ya, davaya konu olan inanç Alevilik, yargılanan ise Osman Baydemir imiş; şimdi oldu işte, taşlar yerine oturdu. Doya doya laiklik tartışabiliriz artık.
Sınırdışı edilen Depardon: Güneydoğu’da çalışan gazetecilere mesaj vermek istediler
Sınırdışı edilmek için bir aydır Gaziantep’te bekleyen Fransız gazeteci Mathias Depardon, ülkesine döndü.
Bingöl’de PKK’lılarla çatışma: Bir uzman çavuş hayatını kaybetti
Bingö’ün Genç ilçesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada bir uzman çavuş hayatını kaybetti.
Turizmcilerden hükümete çağrı: Bayram tatili dokuz güne çıkarılsın
Marmaris’li turizmciler dört günlük Ramazan bayramı tatilinin dokuz güne çıkartılması için hükümete çağrı yaptı.
Ermenistan’ın yok sayılan gerçeği: LGBTİ’lere tolerans sıfıra yakın
Komünist liderlerin, eşcinselliğin kapitalizm ürünü olduğu fikrine sıkı sıkıya sarılmış eski kuşakların aynı zamanda bunun bir suç olduğuna dair algıları halen devam etmekte.