12 günlük bebek katarakt ameliyatı oldu

Hatay’da, gözünde katarakt belirlenen 12 günlük bebek ameliyatla sağlığına kavuştu.

Fotoğraf: denizpostasi.com (temsili)

AA’nın haberine göre özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre Bedia ve Halil Özkaya çiftinin merkez Antakya ilçesinde dünyaya gelen oğluna bebeğine, rutin göz taramasında katarakt teşhisi konuldu.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bebeğin doğuştan sol gözünde oluşan bulanıklıklar yeni doğan kataraktı olarak tanımlanmaktadır. Bu durum 10 bin doğumda 1 ila 4 oranında karşımıza çıkabiliyor. Doğumsal katarakt, lensin tek veya çift taraflı saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşmasıdır. Doğuştan kataraktlar, annenin gebelik sırasında geçirdiği enfeksiyonlara, kullanılan ilaçlara bağlı ortaya çıkabildiği gibi hiçbir nedene bağlı olmadan da oluşabilmektedir. Bir göz bebeğinin diğerinden farklı renkte olması veya gözde kayma, doğumsal kataraktın belirtisi olabilir.”

Bebek, ameliyatın ardından taburcu edildi.