12 gündür kayıp: Evrim’in babası gözaltında

Tokat’ta 12 gündür kayıp 3.5 yaşındaki Evrim Atış’ın babası ve adı öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı.

Turhal ilçesinde 10 Temmuz’da hayvanlarına bakmaya giden babaannesinin yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken bıraktığı Evrim kaybolmuştu. Çocuğu arama çalışmalarına dün ‘Boralar’ diye anılan komandolar da katıldı.

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Evrim’in, bir yıl önce öldürülen dedesi Sadık Atış’ın mezarına gömüldüğü ihbarı üzerine mezar açıldı. Ancak herhangi bir iz bulunamadı.

Arama sürerken Evrim’in babası Burhan Atış ve adı öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı.