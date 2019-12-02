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Yaramazlara biraz batar!

12 gün mahsur kaldı; bisküvit yiyerek ve su birikintisinden su içerek hayatta kaldı

Avustralya’nın, Kuzey Toprakları olarak adlandırılan bölgesinde, aracı nehir yatağına saplanan Tamra McBeath-Riley (52), 12 gün sonra kurtarıldı. McBeath-Riley, bisküvit yiyerek ve su birikintisinden sıvı ihtiyacını karşılayarak hayatta kaldığını söyledi.

Fotoğraf: Avustralya Kuzey Toprakları Polisi

McBeath-Riley ve iki arkadaşı, 19 Kasım’da kırsal kesimde gezmek için dışarı çıktı. Araç nehir yatağına saplandı. Üç arkadaş tüm çabalara rağmen aracı bulunduğu yerden çıkaramadı. Nehir yatağı çok geniş ve kaygan olduğu için de yürüyerek yola çıkamadı.

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Hava çok sıcak olduğu için gündüzleri gölgede olmak için otomobilin altına girdi; geceleri ise araçta yattı. Yanlarındaki su stoklarını bitirince araca 1.5 kilometre mesafede, hayvanların su ihtiyacını karşıladığı bir su birikintisi buldu. Hayatta kalmak için o suyu yanlarındaki ısıtıcıyla kaynattı ve bir tişörtü elek olarak kullanıp içindeki maddeleri süzdü ve içti.

Birkaç gün geçince arkadaşları yardım çağırmak için otoyola doğru yürümeyi göze aldı. McBeath-Riley ise köpeği Raya’nın bu yürüyüşe dayanamayacağını düşünerek onunla kaldı.

Durumdan haberdar olan polis helikopterlerle arama başlattı ve sonunda su birikintisinin olduğu yerde, bitkin haldeki McBeath-Riley’ye ulaştı. Hemen hastaneye kaldırılan McBeath-Riley, başından geçenleri “Film gibiydi kurtulduğuma inanamıyorum” diyerek özetledi. Ancak, arkadaşları Claire Hockridge ve Phu Tran’a henüz ulaşılamadığını öğrenince çok üzüldü.

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Polis, ikilinin havadan karadan arandığını açıkladı.

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