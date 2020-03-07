12 Eylül’de işkenceyle öldürülen Ekrem Ekşi’nin dosyası yeniden açıldı

12 Eylül darbesinin ilk saatlerinde ‘Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği (YDGD) üyesi olmak suçlamasıyla’ gözaltına alınan ve işkence sonucunda 14 Ekim 1980’de hayatını kaybeden Ekrem Ekşi’nin dosyası yeniden açıldı.

Fotoğraf: Sosyal Araştırmalar Vakfı

1980 sonrasında yargılamada, Ekşi’yi işkence ile öldüren iki polise altı yıl sekiz ay hapis cezası verilmiş, yalancı tanıklıklar ve ‘itirafçılar’la cezanın düşürülmek istenmesine Yargıtay izin vermemişti. Ancak zaman aşımı devreye girmiş söz konusu iki polis hapse girmemişti.

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Evrensel’den Meltem Akyol’un haberine göre Sosyal Araştırmalar Vakfı bünyesinde oluşturulan komisyon, uzun uğraşlar sonucu İTÜ öğrencisiyken hayatını kaybeden Ekşi’nin dosyasına 14 Şubat 2020’de ulaştı. Komisyondaki avukat Kamil Tekin Sürek dosyayı inceledikten sonra İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti.

Sahte tanıklar zaman aşımına neden oldu

Sürek, dava sürecinde yaşananları özetlediği dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Yargılama süreçlerinde sanıkları kurtarmak için zaman aşımı süresi geçtikten sonra sahte sanıklar ve tanıklar ortaya çıkmış, suç üstlenilmiş, sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, suçunu itiraf eden sahte sanık zaman aşımı gerekçesi ile cezalandırılmamış ve daha sonra bu yasa dışı girişimlerden geriye dönülmüştür.”

Ekrem Ekşi

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekşi’nin davasında avukatın yaptığı temyiz başvurusunu kabul etti. Şimdi dosya Yargıtay’a gidecek.

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Sürek 7 gün içerisinde temiz gerekçelerini anlatan detaylı bir dilekçeyi İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine vereceklerini ve sanıkların ‘işkenceyle insan öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti: “Sonrasında dosya Yargıtay’a gidecek. Yargıtay talebimizi kabul ederse yeniden yargılama olacak, talebimizi reddederse Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Dosyadaki şahit ifadeleri, otopsi raporları işkence suçunun işlendiğini çok açık gösteriyor. Zaten mahkeme de polislerin Ekrem Ekşi’yi dövdüğünü, dövme sonucunda ölüm olduğunu kabul etmiş. Bu nedenle Yargıtay işkence suçundan yargılanmalarına karar vermelidir.”

Ekrem Ekşi kimdir?

1955 yılında Rize’nin İkizdere ilçesinde doğan Ekşi, 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’ne girdi. Yurtsever Devrimci Gençlik Derneğinde (YDGD) gençlik sekreterliği yapmış, İTÜ ve İstanbul gençlik mücadelesinde önde gelen isimlerindendi.