12 Eylül bildirisini okumuştu: TRT spikerlerinden Mesut Mertcan hayatını kaybetti

TRT’nin tanınmış spikerlerinden Mesut Mertcan yaşamını yitirdi.
Son yıllarını Adana Huzurevi’nde geçiren ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mertcan, 71 yaşındaydı.
1973 yılında TRT bünyesinde göreve başlayan Mertcan, 12 Eylül darbesinin MGK bildirisini sabaha karşı radyoda okumuştu.
Mertcan, uzun süren TRT yıllarının ardından Star, Kanal 6, Kanal 9, Ulusal Kanal’da sunuculuk yaptı.
Son yıllarda tekerlekli sandalyeyle yaşamına devam eden Mertcan’ın ‘Şimdi Şiirler’ adlı bir şiir albümü bulunuyor.
Mertcan, kısa süre önce TRT 1’deki ana haberi temsili olarak sunmuş ve TRT’de geçen yıllarını anlatmıştı.