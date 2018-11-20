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Yaramazlara biraz batar!

10 büyükelçi merkeze çekildi: Beşi kadın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çıkan atama kararı ile 10 büyükelçi merkeze çekilirken, 12 büyükelçi yeni görev yerlerine atandı.

Merkeze çekilen büyükelçilerin beşi kadın. Atanan 12 büyükelçiden ise ikisi kadın.

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Resmi Gazete’de yayıklanan karar uyarınca, Gine  Büyükelçisi Hatice Nur Sağman, Litvanya Büyükelçisi Aydan Yamancan, Arjantin Büyükelçisi Meral Barlas, Norveç Büyükelçisi Esat Şafak Göktürk, Peru Büyükelçisi Ferda Akkerman, Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Kanada Büyükelçisi Selçuk Ünal, Kongo Büyükelçisi Can İncesu, Malta Büyükelçisi Başak Türkoğlu ve Uganda Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp merkeze alındı.

Atanan büyükelçiler ise şöyle:

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– Kanada Büyükelçiliği’ne Kerim Uras
– Arjantin Büyükelçiliği’ne Şefik Vural Altay
– Norveç Büyükelçiliği’ne Fazlı Çorman
– Lüksemburg Büyükelçiliği’ne Fazilet Dağcı Çığlık
– Malta Büyükelçiliği’ne Kerem Ahmet Kıratlı
– Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Fikret Kerem Alp
– Kongo Büyükelçiliği’ne Serhan Ali Yiğit
– Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen
– Litvanya Büyükelçiliği’ne Gökhan Turan
– Peru Büyükelçiliği’ne Ali Rıza Özcoşkun
– Cibuti Büyükelçiliği’ne Salim Levent Şahinkaya
– Burundi Büyükelçiliği’ne Serap Ataay

Yaşar Hacısalihoğlu asaleten rektör

Ayrıca, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörliğü’ne 2547 sayılı Kanun’un 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Prof. Dr. İhsan Yaşar Hacısalihoğlu atandı.


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