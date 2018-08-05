12 bin kişi faydalanacak: İşsizlik maaşında ‘devamsızlık’ koşulu kaldırılıyor

İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan ‘devamsızlık’ koşulu kaldırılıyor. Böylece 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşı alabileceği hesaplandı.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, işsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmesi ve çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılması koşulları değiştirilmeyecek.

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Mevcut uygulamada, bu koşullara ek olarak son 120 gün içinde prim ödeyerek, sürekli çalışmış olma şartı da aranıyor. Planlanan değişikliğin bu kısımda yapılacağı ve ‘sürekli çalışmış olma’ şartının yeniden tanımlanacağı belirtildi.

Bu uygulamadan yararlananların da sisteme girmesi ile 125 milyar TL’lik işsizlik sigortası fonuna 95 milyon TL’ye yakın bir maliyet gelmesi bekleniyor.

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Haziran ayı verilerine göre, işsizlik sigortası fonundan 417 bin 903 kişi yararlanıyor, bu kişilere yapılan ödeme tutarı ise 366 milyon 148 bin 97 TL düzeyinde.