İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan ‘devamsızlık’ koşulu kaldırılıyor. Böylece 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşı alabileceği hesaplandı.
Yaramazlara biraz batar!
İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan ‘devamsızlık’ koşulu kaldırılıyor. Böylece 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşı alabileceği hesaplandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığını açıkladı.
Ekonomist Seyfettin Gürsel, ekonomiye ilişkin büyük belirsizlik ve güvensizlik olduğunu dile getirerek, “Orta Vadeli Program beklenemez. Bu ortamda (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak’ın değil, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yarın çıkıp nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini herkese anlatması lazım” dedi.
İYİ Parti kuruculardan Mehmet Fatih Eryılmaz, partiden ve partisindeki görevlerinden istifa etti.
AK Parti’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır” dedi.
Muharrem İnce ile birlikte hareket eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, genel merkezin olağanüstü kurultayı reddetmesiyle ilgili, “Bu kurultay ya olacak, ya olacak! Bizim B, C, D planlarımız da var. Bir daha imza toplanabilir. Tüzük için toplanabilir” dedi.