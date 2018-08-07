Diken

Yaramazlara biraz batar!

12 bin 500

 

İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan ‘devamsızlık’ koşulu kaldırılıyor. Böylece 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşı alabileceği hesaplandı.

SON HABERLER

Prof. Gürsel: Bu ortamda bizzat Erdoğan çıkıp ekonomi politikasını anlatmalı

Ekonomist Seyfettin Gürsel, ekonomiye ilişkin büyük belirsizlik ve güvensizlik olduğunu dile getirerek, “Orta Vadeli Program beklenemez. Bu ortamda (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak’ın değil, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yarın çıkıp nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini herkese anlatması lazım” dedi.

AKP’den dolar açıklaması: Er geç durulacak

AK Parti’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...