12 bin 322

TBMM’de yaptığı konuşmada ‘Kürdistan’ dediği için HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e verilen para cezası (TL).
Yaramazlara biraz batar!
TBMM’de yaptığı konuşmada ‘Kürdistan’ dediği için HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e verilen para cezası (TL).
CHP’li Tur Yıldız Biçer’in Ankara Üniversitesi rektörü Erkan İbiş’in oğlunun ‘yatay geçiş’le Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne alınmasını eleştirdiği tweete erişim engeli getirildi.
Anayasa Mahkemesi’nin hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdiği Mehmet Altan’ın avukatlarınca yapılan tahliye başvurusu üst mahkemece reddedildi.
Ünlü rock grubu The Cranberries’in solisti Dolores O’Riordan’ın 46 yaşında Londra’da hayatını kaybettiği belirtildi.
Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrası yargılandığı İstanbul 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen Şahin Alpay’ın avukatlarının bir üst mahkeme olan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz da oy birliğiyle reddedildi.
Adana’da işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun’u bindiği minibüste öldüresiye döven dört üniversite öğrencisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.