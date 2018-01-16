12 bin 322

Diken

Yaramazlara biraz batar!

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TBMM’de yaptığı konuşmada ‘Kürdistan’ dediği için HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e verilen para cezası (TL).

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