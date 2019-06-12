12 bankadan Hazine garantili 25 milyar liralık paket

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için 25 milyar liralık desteğin devreye alınacağı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Yeni paket, İVME paketinde olduğu gibi enflasyon endeksli olacak ve tüketici fiyatlarındaki düşüş kredi maliyetini de düşürecek. Paket ‘Ekonomi Değer Kredisi’ ismiyle devreye alınacak.

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Faiz oranı hesaplanırken ise kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve kullandırım tarihinden itibaren altı ayda bir güncellenecek.

Lira nakit kredilerde faiz ve vade koşulları altı ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE+4, altı ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE+4.5 olacak.

Pakete Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Şekerbank, Eximbank katılacak.