12 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
Cumhruiyet yazarı Nuray Mert’in yazılarına son verilme sebebi açıklandı.
Tunceli merkez Çiçekli Köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek eyleminde gözaltına alınan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ın sol kolunda kırık oluştuğu tespit edildi.
İzmir bir kadının polis tarafından darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre, tüm puan türlerinde ilk 100’de yer alan öğrencilerden 66’sı Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etti.