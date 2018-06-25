Diken

Yaramazlara biraz batar!

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New York Times’ta yayınlanan bir makalede, Türkiyeli milyonerlerin yüzde 12’sinin ülkeyi terk ettiği yazıldı. Milyonerlerin iki gerekçesi var: “Ekonomik zorluklar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskıcı politikaları.”

 

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