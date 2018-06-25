New York Times’ta yayınlanan bir makalede, Türkiyeli milyonerlerin yüzde 12’sinin ülkeyi terk ettiği yazıldı. Milyonerlerin iki gerekçesi var: “Ekonomik zorluklar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskıcı politikaları.”
Yaramazlara biraz batar!
New York Times’ta yayınlanan bir makalede, Türkiyeli milyonerlerin yüzde 12’sinin ülkeyi terk ettiği yazıldı. Milyonerlerin iki gerekçesi var: “Ekonomik zorluklar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskıcı politikaları.”
24 Haziran seçim sonuçlarına göre 600 sandalyeli Meclis’te 103 kadın milletvekili yer alacak. Bu rakam oran olarak yüzde 17.2’ye denk geliyor.
Denizli’de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu dahil 10 yönetici seçim sonuçlarının ardından istifa etti.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Muharrem İnce’nin seçim sonuçlarını kabul ettiği yönündeki açıklamasının takdir edilmesi gerektiğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL’in kaldırılması konusunda bir irade olduğunu ve zamanı belirlenerek adım atacaklarını söyledi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı. Sonuçlar, Çağlayan’daki İstanbul adliyesinde bulunan il seçim kuruluna tüm ilçe seçim kurulu başkanları tarafından götürüldü. İl seçim kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği kurul kapısına asılarak ilan edildi. 150 bin geçersiz oy Sonuçlara göre kentteki 10 milyon 573 bin 543 […]