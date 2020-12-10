116 yaşında Covid-19’u yendi: Bir gün hastanede kaldı; tedavisi evinde tamamlandı

Artvin’de 116 yaşındaki Fatma Akyüz, Covid-19’u yenerek sağlığına kavuştu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Dokuzoğul köyünde yaşayan Akyüz, bir süre önce rahatsızlandı. Çocukları tarafından Artvin Devlet Hastanesi’ne götürülen Akyüz’e Covid-19 teşhisi kondu.

Reklam

Tedbir amaçlı bir gün hastanede gözetim altına tutulan Akyüz’ün tedavisine daha sonra evinde devam edildi.

Tedavisi tamamlanan Akyüz, kızı Şengül Atun’un evinde gazetecilere, bir süre Bursa’daki çocuklarının yanında kaldığını, oradan köyüne döndükten sonra rahatsızlandığını söyledi.

Şikayetleri artınca hastaneye gittiğini anlatan Akyüz, “Bir gün hastanede tedavi gördüm. Hastanede kalamadım, eve gitmek istedim. Evde çocuklarım bana baktı, çok şükür iyileştim” dedi.

Reklam

Akyüz, hastalık sürecinde çok iştahsız olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Soğan, turşu, marul gibi yiyeceklerle beslendim. Çok ağrı çekmedim, çok ağrım olsaydı dayanamazdım. Şimdi çok şükür kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum.”

11 çocuğu, 31 torunu ve 38 torun çocuğu olan Fatma Akyüz’ün kızı Şengül Atun ise annesinin hastalığı yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını, sadece öksürüğünün geçmediğini söyledi.