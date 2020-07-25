116 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanede; 11 fabrika bir günlüğüne kapatıldı

Düzce’de 11 fabrikaya hizmet veren bir firmanın yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 116 işçi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bazı işçiler, dün öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Hastanelere kaldırılan 116 işçi müşahede altına alınırken çalıştıkları fabrikalar bugün tatil edildi.

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Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, işçilerin, sabah saatlerinden itibaren kentte bulunan Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile iki özel hastaneye mide bulantısı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Söz konusu kişilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “11 fabrikamızda çalışan 116 işçimiz şu anda gözlem altında ve sağlık durumları iyi. Araştırmalarımıza göre bu fabrikalara yemek veren firma aynı ve dün öğlen çıkan menüdeki tavuktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Konu hakkındaki araştırmalarımız devam etmektedir. İşçilerimizin sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz.”