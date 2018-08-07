Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 yılda 116 bin 94 çocuk kayboldu.
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Rus ekonomist: Erdoğan Putin’i örnek alsın
Uluslararası iş çevrelerinin saygın gazetelerinden Financial Times’ta Rus ekonomist Tatyana Orlova imzasıyla yayınlanan makalede, “Türkiye’yi neyin beklediğini tahmin etmek için, Mart 2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra Rus ekonomisinin nasıl seyrettiğine bakmamız gerek” dendi.
Üniversite sınavındaki ‘kara tablo’: Temel matematikte 160 bin 235 aday sıfır çekti
ÖSYM’nin 31 Temmuz’da sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla (YKS) ilgili ayrıntılı değerlendirme raporu ‘kara tablo’yu ortaya koydu.
İYİ Parti’de bir üst düzey istifa daha: Mehmet Fatih Eryılmaz
İYİ Parti kuruculardan Mehmet Fatih Eryılmaz, partiden ve partisindeki görevlerinden istifa etti.
CHP’de kurultay isteyenlerin B, C, D planları var: Tekrar imza toplanabilir
Muharrem İnce ile birlikte hareket eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, genel merkezin olağanüstü kurultayı reddetmesiyle ilgili, “Bu kurultay ya olacak, ya olacak! Bizim B, C, D planlarımız da var. Bir daha imza toplanabilir. Tüzük için toplanabilir” dedi.
‘İstanbul Eylem Planı’: Mahalle eksenli yapılaşma ve eski-yeni ayrımı geliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı ‘İstanbul Eylem Planı’na göre dikey binaların yerine mahalle eksenli yapılaşma planları yapılacak. Şehir, ‘Eski İstanbul’ ve ‘Yeni İstanbul’ olarak ayrılacak, ‘İstanbul Koruma Kanunu’ olacak.