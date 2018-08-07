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Yaramazlara biraz batar!

116 bin 94

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 yılda 116 bin 94 çocuk kayboldu.

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Rus ekonomist: Erdoğan Putin’i örnek alsın

 Uluslararası iş çevrelerinin saygın gazetelerinden Financial Times’ta Rus ekonomist Tatyana Orlova imzasıyla yayınlanan makalede, “Türkiye’yi neyin beklediğini tahmin etmek için, Mart 2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra Rus ekonomisinin nasıl seyrettiğine bakmamız gerek” dendi.

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