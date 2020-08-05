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Yaramazlara biraz batar!

115 ürüne daha ek gümrük vergisi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 115 işlenmiş tarım ürününe yüzde 20’lere varan ek gümrük vergisi getirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı’nın ithalat rejimine ilişkin ek kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Çok sayıda ürüne yüzde 4.3 ila yüzde 20 arasında ek gümrük vergisi getirildi.

Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

AA’nın aktardığına göre, ek vergi getirilen ürünler şöyle: Paraguay çayı, kakao içermeyen şeker mamulleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, makarnalar, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri, hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri, mayalar ve malttan üretilen biralar.

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Bir vergi kararı daha

Öte yandan, Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde artış yapılmadan daha etkin uygulanmasını tesis edecek düzenlemeye gidildi. 

Buna göre, söz konusu ürünlerin gümrük vergisinin bir kısmı nispi, daha yüksek kısmı ise maktu olarak uygulanacak.

Bu karar da 15 gün sonra yürürlüğe girecek. 

400’den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi (Haziran 2020)

Bir ayda üçüncü karar: 800’den fazla ürüne ek gümrük vergisi (Mayıs 2020)

Yüzde 5’ten 50’ye kadar: Oyun konsolu dahil bazı ürünlere ek gümrük vergisi (Nisan 2020)

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