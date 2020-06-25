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Yaramazlara biraz batar!

114 yaşındaki Etiyopyalı hasta Covid-19’u yendi

Etiyopya’da, 114 yaşındaki bir hasta Covid-19’u yendi. Haberi, başkent Addis Ababa’daki hastanenin başhekimi duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Facebook’ta mesaj paylaşan başhekim Yared Agidew, tedavi ettikleri erkek hastanın tamamen iyileştiğini, sağlığının çok iyi olduğunu açıkladı.

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Yaşlı adama hastane personelinin büyük özen gösterdiğini belirten Agidew, corona virüsü söz konusu olduğunda 80 yaş üstündekiler için riskin çok yüksek olduğunun altını çizdi.

Yerel basında ise bu yaşta bir hastanın iyileşmesinin herkes için moral olduğu vurgulandı.

5 bin 175 vaka bulunan ülkede 81 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. İşyerleri açık ancak okullar kapatıldı.

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