113 yaşında Covid-19’u yendi; alkışlarla taburcu edildi

Kırıkkale’de Covid-19’u yenmeyi başaran 113 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
AA’nın haberine göre Sınırlıoğlu, halsizlik ve solunum şikayetiyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkınca enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavi altına alındı.
Sınırlıoğlu, hastanın tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.
Hastanenin Sınırlıoğlu’yla ilgili açıklamasında görüşlerine yer verilen Başhekim Opr. Dr. Yusuf Albayrak, onun diğer hastalara umut ışığı olduğunu vurguladı.