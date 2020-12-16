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Yaramazlara biraz batar!

113 yaşında Covid-19’u yendi; alkışlarla taburcu edildi

Kırıkkale’de Covid-19’u yenmeyi başaran 113 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sınırlıoğlu, halsizlik ve solunum şikayetiyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkınca enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavi altına alındı.

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Sınırlıoğlu, hastanın tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Hastanenin Sınırlıoğlu’yla ilgili açıklamasında görüşlerine yer verilen Başhekim Opr. Dr. Yusuf Albayrak, onun diğer hastalara umut ışığı olduğunu vurguladı.

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