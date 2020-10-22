112’yi bir ayda 4 bin 449 kez aramanın cezası 772 lira

Manisa’da 112 Acil Çağrı Hattı’nı bir ayda 4 bin 449 kez arayarak gereksiz yere meşgul eden kişiye 772 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göreManisa’da yaşayan bir kişi, hattı yüzlerce kez arayan kişi, “Maske takayım mı”, “Hava durumu nasıl” gibi sorular yöneltti.

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Valiliğin açıklamasına göre 112 Acil Çağrı Merkezi bu yıl dokuz ayda 1 milyon 600 bin çağrı aldı. Bu çağrıların yüzde 58’ini asılsız ihbar ve gereksiz aramalar oluşturdu.

Operatörleri defalarca gereksiz şekilde meşgul eden 57 kişiye toplam 22 bin lira para cezası uygulandı.