112’ye asılsız ihbarda bulunan 17 kişiye para cezası

Düzce’de, geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi’ni asılsız ihbar yaparak meşgul eden 17 kişiye 8 bin 704 lira idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Düzce Valiliği’nin açıklamasında, acil çağrı numaralarının 112 altında toplanmasını sağlamak üzere bu kentin de aralarında bulunduğu 53 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulduğu anımsatıldı.

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Merkezlerde sağlık, itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve orman çağrı hizmetleri ile valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerin olduğu, olayların takip ve koordinasyonunun aynı salon içinde bulunan görevliler tarafından yerine getirilmesinin sağlandığı kaydedildi.

Yüzde 47’si gereksiz ve asılsız

Açıklamaya göre 2020 yılında, ildeki merkeze gelen 540 bin 649 çağrıdan yüzde 47’sini oluşturan 256 bin 5 çağrı gereksiz ve asılsız ihbarlardan ibaretti.

112’yi asılsız ihbar yaparak meşgul eden ve bu davranışlarında ısrar eden 17 kişiye para cezası verildi.

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Valilik, asılsız ve gereksiz çağrıların kayıplara neden olabileceğine dikkat çekerek topluma hassasiyet gösterilmesi yönünde çağrı yaptı.