112’ye 10 dakikada 1098 çağrı: Üç bebeğimle enkazdayım kurtarın, eşime haber verin

Geçen cuma saaat 14:51’de meydana gelen depremin üzerinden geçen 10 dakikada 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1098 çağrı geldi. Enkaz altında kalanlar yardım istedi. Kimi, “Üç bebeğim var enkaz altındayım lütfen yardım edin” diyerek adres verdi, kimi kapısının kilitlendiğini çıkamadığını söyleyerek “Ne olur kurtarın” dedi.

Fotoğraf: AA

Telefonları kilitlenme noktasına gelen merkezin, AA’nın ulaştığı kayıtlarına yansıyan diyaloglar şöyle:

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“Alo, Acil Çağrı Merkezi.

– Biz göçük altında kaldık.

– Tamam, sakin ol. Ben şimdi seni itfaiyeyle görüştüreceğim, sakın kapatma telefonunu, hatta bekle.

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– Burası 249/2 Sokak numara 8 Özkanlar Egemen Apartmanı.

– Tamam, sakin ol lütfen. Kaç kişisiniz orada?

– Annemle beraber iki. Aşağıda da kardeşim var. Bacağımı hissetmiyorum.

– İtfaiye buyrun efendim. Siz bizi aramışsınız, ekipleri yönlendirdim. Durumunuz nedir?

– 20 dakikadır ayaklarımı hissetmiyorum.

– Ekiplerim gelmek üzere. Şu an depremden dolayı birçok ev yıkıldı. Ulaşmaya çalışıyorlar.

– Lütfen buraya ekipleriniz çabucak gelsin. Dayanamıyoruz lütfen.

– Tamam efendim.”

“- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.

– Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi. üç tane bebeğim var, hepimiz göçük altındayız.

– Hemen ekip yönlendireceğiz hanımefendi. Hangi sokak orası?

– 1593/4 Sokak. Cumhuriyet Sitesi. Ne olursunuz acele edin bir, üç, dört ve altı yaşlarında dört bebeğim var. Salon tarafındayız.

– İhbarınızı aldık, sakin olun. Ekipler geliyor. Bebeklerinizin size ihtiyacı var. Bebeklerinizin sağlık durumu nasıl?

– Şu an konuşuyoruz, iyiler. Hiçbir şekilde hareket edemiyoruz.

– Tamam. Sakin olun. Ekibim çok yakın, varmak üzere. Sizi kurtaracaklar.

– Haber vermemi istediğiniz bir yakınınız var mı?

– Evet, eşim.

– Cep numarasını verme şansınız varsa ben bildireyim buradan.

– 0 505 016 .. .. Ertan.

– Bir kişiye daha haber verir misiniz kızı bende?

– Tamam söyleyin.

– 0 549 600 .. .. Şenay hanım.

– Tamam, ben bildiriyorum. Geçmiş olsun.”

“- Alo. 112’den arıyorum. Siz göçük altında mısınız?

– Evet.

– Senin yanında iki kişi daha mı var, üç kişi misiniz?

– Evet.

– Tamam. Onlar konuşabiliyorlar mı?

– Evet.

– Tamam, yakınsınız. Ne taraftasınız siz?

– Bayraklı Ziraat Bankası yanı.

– Tamam. Ziraat Bankası tarafında mısınız?

– Evet.

– Tamam. Ekipler orada, ben bilgi vereceğim şimdi.”

“- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.

– Evde kaldım. Kapının önüne portmanto devrildi, kapım açılmıyor, evde mahsur kaldım. Çocuğum da var, dışarı çıkamıyorum.

– Hanımefendi, şu anda böyle çok var. Binanızda çökme var mı?

– Bilmiyorum, her yer yıkıldı. Binanın içi çok kötü diyorlar.

– Hanımefendi adres neresi?

– 288/7 Sokak numara 3. Zeki Müren Parkının tam karşısı. Kapım kilitlendi çıkamıyoruz. Ne olur kurtarın.

– Kaçıncı kattasınız siz?

– Üçüncü kattayım.

– Tamam hanımefendi.”

İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Volkan Bayat, personelinin yaşadığı ilk büyük afet tecrübesi olmasına rağmen soğukkanlı bir şekilde yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı. Bayata şunları söyledi:

“Saat 14.51 ila 15.01 arasında 1098 çağrı almışız. Gece 12.00’ye kadar vatandaşlarımızın duyarlılığı gözümü yaşarttı. Herkes cansiperane duyduğu sesi her şekilde 112’yi arayarak bildirdi. Biz de burada kurumlar arası koordinasyonu 112 üzerinden yaptık.”

112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulmasının isabetli bir karar olduğuna işaret eden Bayat, toplumdan, gerçekten ihtiyacı olanları düşünerek gereksiz yere 112’yi meşgul etmemelerini istedi.

’80 saniyeden fazla sürmedi’

Afet sırasında bir çağrıyı cevaplama ve sonlandırma arasındaki sürenin 80 saniyeden fazla sürmediğini belirten Bayat, çağrı alıcı personelin, arayan kişiyi sakinleştirdikten sonra gerekli bilgiyi alıp sahadaki ekiplere ilettiğini bildirdi.

Bayat, deprem anında herkes bulundukları kapalı alanları terk ederken 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yerinden kalkmayarak hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Merkezde 60 çağrı karşılama konsolu bulunduğuna dikkati çeken Bayat şöyle devam etti: “Bu noktada önemli olan vatandaşların çağrılarına hızlı ve etkin müdahale etmek. Deprem günü 20 çağrı alıcı ile 15 sağlık, 15 emniyet, beş jandarma ve beş itfaiyeden çağrı yönlendirici personel olmak üzere 60 konsol doluydu ve biz hizmete hazırdık.”