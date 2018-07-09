Toplam 276 bin 565 kişiden toplanan verilere dayanarak Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek 20 şehri açıklandı. Buna göre, Ankara 112.16 ile IQ ortalamasında birinci sırada.
SON HABERLER
Çorlu’daki tren kazasına ilişkin geçici yayın yasağı kaldırıldı
Çorlu’da meydana gelen tren kazasına ilişkin geçici yayın yasağı getirildi.
Hasar tespit raporu
Bütün Ortadoğu halkı yurtlarını, evlerini terk edip denizlerde boğulma pahasına tek adam rejimlerinden kaçarken mevcut siyasi aktörler sayesinde biz türkü, şarkı eşliğinde güle oynaya ülkemizi tek adam rejimine teslim ettik.
Yazdığı mektupla ortaya çıktı: 12 yaşındaki çocuk, amcasının istismarına uğramış
Kars’ta imam hatip ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki kız çocuğu amcasının ve beş öğrencinin cinsel istismarına maruz kaldı. Suçunu kabul eden amca tutuklanarak cezaevine kondu.
Yeni KHK: Nükleer Düzenleme Kurulu kuruluyor
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) yayınlandı.
CHP’nin ‘Erdoğan’ın yemin töreni’ kararı: Katılacağız ama ayağa kalkmayacağız
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Meclis’te yapacağı yemin törenine parti olarak katılacaklarını ancak ayağa kalkmayacaklarını söyledi.