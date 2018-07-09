Diken

Yaramazlara biraz batar!

112,16

Toplam 276 bin 565 kişiden toplanan verilere dayanarak Türkiye’nin IQ ortalaması en yüksek 20 şehri açıklandı. Buna göre, Ankara 112.16 ile IQ ortalamasında birinci sırada.

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Hasar tespit raporu

Bütün Ortadoğu halkı yurtlarını, evlerini terk edip denizlerde boğulma pahasına tek adam rejimlerinden kaçarken mevcut siyasi aktörler sayesinde biz türkü, şarkı eşliğinde güle oynaya ülkemizi tek adam rejimine teslim ettik.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...