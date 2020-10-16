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Yaramazlara biraz batar!

112 operatörlerini şaşırtan sorular: Kavanozu açamıyoruz, itfaiye gelebilir mi?.. Okeye döneyim mi?

Antalya’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bu yılın ilk dokuz ayında 3 milyon 74 bin 532 çağrı geldi. Bunların yüzde 62’si asılsız ya da gereksiz çıktı. Turşu kavanozunu açmak için itfaiye ekibi talep eden de oldu okeye dönmesinin doğru olup olmayacağını soran da!

Fotoğraf: DHA (arşiv)

İHA’nın haberine göre merkezin müdürü Mehmet Koçak, bu yıl ihbar artışı yaşandığını belirterek şöyle devam etti: “İhbarlardan yüzde 68’i (1 milyon 913 bin 551) asılsız çıkarken, gerekli çağrı sayısı ise yüzde 32 (1 milyon 160 bin 981) olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ilk dokuz ayda geçen yıldaki ihbar sayısına ulaştık.”

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Koçak, 2019 yılında asılsız ihbar ya da gereksiz yere arayarak operatörleri meşgul eden 245 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve bunlardan 21’ine cezalarının tebliğ edildiğini söyledi.

Gelen asılsız çağrıların yanı sıra 112’den istenmeyecek taleplerin iletilmesinin çalışanları şaşkına çevirdiğini vurgulayan Koçak şu örnekleri sıraladı:

  • Sanırım papağanım Covid-19 oldu. Sürekli , “Corona – corona – corona” diye konuşuyor. Bana hep, “Annecim, canım, bebişim” derdi. Artık hiç öyle söylemiyor. Gelip papağanıma test yapar mısınız?
  • Düğünümüze corona belasından ötürü kimse gelmedi. Bari siz gelin de Cemilem oynayalım.
  • Ben panik atak hastasıyım. Uçağımı kaçırmak istemiyorum, panik atağımı tetikler. Ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi lütfen?
  • Turşu kavanozunun kapağını açamadık ailece, hepimiz denedik, komşular da denedi. Yok olmuyor. Acaba itfaiye gelebilir mi?
  • Kahvedeyiz şimdi arkadaşlarla taş diziyoruz. Size çok önemli bir sorum var, ona göre karar vereceğim.: “Okeye döneyim mi dönmeyeyim mi?”

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