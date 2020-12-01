112 çalışanları: Covid-19 test sonucunu, ilaçları nasıl kullanacaklarını bize soruyorlar

Salgın sürecinde yükleri artan 112 çalışanları, geçmişte yaşadıkları, trafikte yol vermeme gibi sorunlara Covid-19 testi sonuçlarının, karantina süreçlerinin bitip bitmediğinin kendilerine sorulmasının eklendiğinden yakınarak hattın gereksiz yere meşgul edilmemesini istedi.

Fotoğraflar: AA

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde görevli sağlık çalışanları, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı kutlarken yaşadıkları zorlukları AA’ya anlattı.

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Ambulans şoförü ve Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak 14 yıldır görev yapan Ergün Tuna trafikte karşılaştıkları zorlukları şöyle dile getirdi:

“Trafikte yaşadığımız zorluklardan bir tanesi, yayaların yaya geçitlerinde sirenler ve tepe lambalarımız açıkken bizden yol vermemizi istiyorlar. Bir diğeri yol vermeme durumu. Bunun sebebi de sürücüler, camları kapalı, müzik son ses açık ve telefonla konuştuğu esnada bizi görsel ve işitsel olarak fark edemiyorlar. Bu da hastaya ya da hastaneye ulaşmada gecikmelere neden oluyor.”

Evli ve üç çocuk annesi ATT Sevda Biçer ise mesleğini severek yaptığını söyleyerek virüsle savaşırken kendi hayatlarında da bazı değişiklikler olduğunu, kişisel koruyucu ekipman kullanmaya başladıklarını söyledi.

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Biçer, her vaka naklinden sonra dezenfeksiyon işlemi yaptıklarının altını çizdi.

Komuta Kontrol Merkezi’nde çağrılara yanıt veren Aycan Ergül de gereksiz çağrıların yoğunluğa neden olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Pandemiden önce en çok savaş verdiğimiz konu acil olmayan çağrılardı. Pandemiyle birlikte, karantinadakiler, temaslılar, Covid-19 hastaları bizi arayarak test sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Karantina sürelerinin bitip bitmediğini öğrenmek isteyenler de arıyor. Kullanacakları ilaçları nasıl kullanmaları gerektiği gibi sorulara maruz kaldık. Bu gibi durumlarda hastalar Covid-19 çağrı merkezini arayarak kendileri bilgilenebilir. Böylelikle 112 acil çağrı hattını meşgul etmeyeceklerdir.”

‘Çağrıların yüzde 70’ini olası vakalar oluşturuyor’

Komuta Kontrol Merkezi doktorlarından Bülent Bozkurt şu ifadeleri kullandı: “Pandemi sürecinde vaka sayımızın yüzde 50 civarında artması nedeniyle biz de doktor sayısını üçe, çağrı karşılayıcı arkadaşların sayısını 12’ye çıkarttık. Çağrılarımızın yüzde 70’ini olası Covid vakaları oluşturuyor. Hastaya en kısa sürede ulaşabilmek için adres bilgisinin tam ve net olması bizim için çok önemli.”

Bozkurt, herkesin kaliteli bir sağlık hizmetine zamanında ulaşabilmesi için gereksiz çağrılarla 112’nin meşgul edilmemesini istedi.