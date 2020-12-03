112 ambulans servisinden ‘anne istasyonu’: Bebek ve çocuklara gidiyorlar

Eskişehir’de, personelinin yüzde 60’ından fazlası kadınlardan oluşan 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ndeki sağlıkçı anneler, kendilerine özel uygulamaların yapıldığı iki istasyonda görevlendiriliyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre geçen yıl hayata geçirilen uygulama kapsamında, yeni doğum yapan anneler, nöbet muafiyetleri olduğu için ‘anne istasyonu’ olarak adlandırılan birimlerde görevlerini sürdürüyor.

Reklam

Söz konusu iki istasyonda görevli, tamamı annelerden oluşan 112 Acil Sağlık çalışanları, çoğunlukla bebek ve çocuk vakalarına gidiyor. Ayrıca hastaneler arası nakil işlemlerini yapıyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nin yazılı açıklamasında, anne istasyonu uygulamasından yararlanan acil sağlık çalışanı annelerin görüşlerine yer verildi.

Yeni anne olan 10 yıllık acil tıp teknisyeni Duygu Çakır, mesleğe yönlenmesinde ablasının da acil tıp teknisyeni olmasının etkisi bulunduğunu belirterek şöyle devam etti: “Anne olduktan sonra gittiğim görevlerde duygusal anlamda değişim yaşadım, müdahale ettiğim çocuklara kendi çocuğummuş, annelerine ise bir yakınımmış gibi empati yapıyorum. Pandemi sürecinde çocuklarıma virüsü taşımamak için uzun süre ayrı kaldım. İşe her geldiğimde geri dönemeyecekmiş korkusu oluşuyor.”

Reklam

Kurumda 10 yıldır paramedik olarak görevini sürdüren Emine Çankaya Şimşek de çocuk sahibi olduktan sonra profesyonelliğin yanında anne şefkati ve duygusallığının işin içine girdiğini vurguladı.

Kendi çocuğunu düşünerek müdahale ediyor

Her göreve çıktığında kendi çocuğunu düşünerek müdahalede bulunduğunu aktaran Çankaya şöyle konuştu:

“Müdahale ettiğim hasta çocuksa, gebeyse ya da lohusaysa bunların hepsini yaşadığım için empati kurarak yaklaşıyor ve endişelerini anlayarak sakinleştirmeye çalışıyorum. Ambulansta kadın olmanın fiziksel zorluğu dışında bir zorluğu olmadı. Bir vakamda çocuk parmağını demire sıkıştırmıştı, itfaiye gelip kurtardı ancak ben o zaman yeni anne olmuştum ve kurtarma olduktan sonra ağlamaya başladım.”

Ambulans servisinde altı yıllık deneyimi bulunan tek çocuk sahibi Sibel Bakış ise anne olduktan sonra anne, anne adayı ve çocuklara müdahalesinde çok daha duygusal olduğunu ifade etti.