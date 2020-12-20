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Yaramazlara biraz batar!

112 Acil Servis ekibinde görevli ambulans şoförü Covid-19’a yenik düştü

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, 112 Acil Servis ekibinde görevli ambulans şoförü Rıfat Ataseven (51) Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre 112 Çarşamba 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli Ataseven testi pozitif çıkınca tedavi altına alındığı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma sevk edildi. Ataseven kurtarılamadı.

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Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, Ataseven’in ölüm haberi ile büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının, salgın sürecinde cana başla çalıştığını ifade eden Oruç şöyle devam etti: “Sağlık çalışanlarımız salgın sürecinde her türlü riski göz önüne alarak insanlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Aylarca ailelerinden uzak kalan sağlık çalışanlarımız, mücadele ettiğimiz salgına da maruz kalıyor. Dün Covid-19 nedeniyle bir hemşiremizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken bugün bir çalışanımızı daha kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Ataseven’in ailesine, sevdiklerine ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum.”

Ataseven’in, bugün saat 11.00’de Çarşamba ilçesindeki Beylerce Mezarlığı’nda defnedilecek.

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