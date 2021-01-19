111 taşınmazı yasa dışı yollarla üzerlerine geçirdiler: Altı gözaltı, üçü serbest

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 84 yaşındaki N.K.’nın 111 taşınmaz mülkünü yasa dışı yollarla üzerlerine geçirdikleri gerekçesiyle biri Gürcistan uyruklu altı şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede oturan N.K.’nın Sakarya, Manisa ve Muğla’daki 111 mülkünün Gürcistan uyruklu L.K. ile beş kişinin üzerine satış ve bağış yoluyla geçmesi üzerine araştırma başlattı.

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Şüphelilerin gelirleri kısıtlı olmasına rağmen lüks araçlar alarak zengin bir yaşam sürmeye başladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, N.K.’nin Muğla Adli Tıp Kurumu’nca verilen ‘algılama, hafıza, bilişsel yeti zayıflığı’ raporunun bulunduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, L.K. ile F.S.M, M.A.Ş., M.S.B., H.K. ve S.U.Ş’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden, M.S.B., H.K. ve S.U.Ş. ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. L.K, F.S.M. ve M.A.Ş’nin emniyetteki işlemlerin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adliyeye sevk edilecek.