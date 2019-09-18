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1105 no’lu kararnameyle mi yapıldı: Tank palet fabrikası için ‘ASFAT’ formülü devrede

Sakarya’daki tank palet fabrikasının Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) alınarak Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.’ye (ASFAT) devredildiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre devir, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti meclisinde değindiği ve tank palet fabrikasının Katarlılara satışıyla ilgili olduğunu ima ettiği 1105 no’lu cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapıldı.

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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu kararnameyi gizlediğini öne sürmüştü. Resmi Gazete’de henüz böyle bir kararname yayınlanmış değil.

Özelleştirme 31 Aralık 2019’a tamamlanacak

Sakarya’daki fabrikanın özelleştirilmesine Aralık 2018’de karar verilmiş, Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararında fabrikanın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olması öngörülmüştü. Özelleştirmenin işlemleri 31 Aralık 2019’a kadar tamamlanacağı belirtilmişti.

Erdoğan daha sonra fabrikanın iktidara en yakın işadamlarından Ethem Sancak’ın sahip olduğu ve yüzde 49 hissesinin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamas el Sani’ye ait olduğu BMC firmasına devredileceğini açıklamıştı.

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Ancak hem işçilerden hem de kamuoyundan gelen tepkiler üzerine özelleştirmeden vazgeçildiği belirtilmiş, geçen ağustos ayındaysa tekrar gündeme gelen özelleştirme için yeni formül uygulanacağı belirtilmişti.

Yeni formül

Bu formüle göre fabrikanın ASFAT’a devredilmesiyle beraber işçilerin kamu statüsünde kalacağı, ASFAT’ınsa şirket olmasından dolayı istediği firmayla sözleşme imzalayabileceği, böylece fabrikanın Katar ortaklı BMC’ye kiralanabilmesi ya da fabrikanın işletmesinin doğrudan BMC’ye devredilebilmesinin mümkün olacağı ifade edilmişti.

Söz konusu fabrikada askeri birlik statüsünde olan ve TSK’nın elindeki tanklar başta olmak üzere tüm paletli silah araç ve gereçler onarılırken, Fırtına obüslerinin de üretimi yapılıyor.

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