11 yıldır kayıp iki oğlunu bulan veya yerini bildirene 100 bin lira ödül verecek

Aydın’ın Efeler ilçesindeki evlerinden işe gitmek için çıkan kardeşler Kenan Demirhoş (40) ve Sinan Demirhoş’tan (32) 11 yıldır haber alınamıyor. Oğullarını aramaktan vazgeçmeyen baba Mustafa Demirhoş (65), onları bulana ya da yerlerini bildirene 100 bin lira veya kendisine ait daireyi ödül olarak vereceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Efeler Orta Mahalle’de yaşayan Mustafa-Ümmü Demirhoş çiftinin, süt ürünleri toptancılığı yapan dört çocuğundan en büyüğü Kenan ile en küçüğü olan Sinan Demirhoş, 25 Aralık 2009 sabahı, işe gitmek için evden çıktı. İki kardeş geri dönmedi.

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40 bin lira isteyen kişi akraba çıkmış, hapse girmiş

Demirhoş çifti, her yerde aradıkları oğullarını bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Kaybolmalarından dört ay sonra aileyi arayan bir kişi, oğullarının yerini bildiğini söyleyerek, 40 bin lira istedi.

Başta parayı vermeyi kabul eden aile, şüphelenince polise ihbarda bulundu. Polisin takibi sonucu yakalanan şüpheli, Demirhoş ailesinin akrabası çıktı. Baba Demirhoş şikayetçi olmadı ancak kamu davası açıldı. Yakalanan şüpheli S.C. yargılandığı davada dokuz yıl ceza aldı.

Beş yıl cezaevinde yatan S.C.,ifadelerinde yalan söylediğini, Kenan-Sinan Demirhoş kardeşlerinin yerini bilmediğini bildirdi. S.C., tahliye olduktan sonra ortadan kayboldu.

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81 ili gezerek aradı

Demirhoş ailesinin, kaybolan çocuklarını bulma umudu aradan geçen yıllara rağmen bitmedi. Mustafa Demirhoş, 11 yıl boyunca 81 ili, ilçe ilçe dolaşarak iki oğlunu aradı. Ancak hiçbir ize rastlayamadı. Oğullarının ölü ya da dirisine kavuşmak istediğini söyleyen Mustafa Demirhoş ödül verme kararı aldı.

Mustafa Demirhoş şunları söyledi: “Kayboldukları gün, evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadık. Telefonlarına ulaşamadık. Bir gün önce otomobil pazarlığı yapmışlardı, ‘Oraya gitmişlerdir’ diye düşündük. Gece-gündüz her yerde aradım. Ankara’da İçişleri Bakanlığı’yla da görüştüm. Emniyet birimleriyle sürekli bağlantıdayım ama sonuca bir türlü ulaşamadım. Gören ve bilen varsa jandarmaya, polise ya da bana ulaşsın. Ben onları ödüllendireceğim. Fakat beni kandırmaya uğraşmasınlar. Herkesin başına gelebilir. Ben de böyle bir şey başıma gelebileceğini tahmin etmiyordum ama geldi.”

Fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken anne Ümmü Demirhoş da, kayıp çocuklarına seslenerek şunları söyledi: “Kenan, Sinan bizim seslerimizi duyuyorsanız çok perişanız. Bize ulaşmaya çalışın. Şayet gören bilen ve tanıyan varsa elinizi vicdanınıza koyun. Herkesin evladı var. 11 yıl oldu, gece gündüz yavrularımın gelmesini bekliyorum. Psikolojimiz bozuldu. Fotoğraflarınıza bakarak oyalanıyorum. Ben anneyim, ciğerim yanıyor. İçimiz parçalandı. Kenan iki çocuğun var aileni ve bizleri hiç mi özlemedin?”