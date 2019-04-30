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Yaramazlara biraz batar!

11 yaşındaki çocuğa ‘erik çekirdeği’ dayağı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir kişinin, 11 yaşındaki M.Y.’yi yere yatırarak dayak atmasının görüntüleri büyük tepki çekti.

Fotoğraf: DHA

Olay, önceki gün Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan M.Y.’nin attığı erik çekirdekleri sokaktaki otomobilin üzerine geldi. Otomobilinden inen kimliği belirsiz kişi, 11 yaşındaki çocuğa önce sözlü bir şeyler söyledi ardından yanına gelip onu yere yatırdıktan sonra dövdü. Ardından çocuğu ayağa kaldırıp elinden çekerek yolda bir süre yürüttü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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