11 yaşındaki çocuğa ‘erik çekirdeği’ dayağı

Yapılan bir araştırma küresel ısınmanın serin ve zengin ülkeleri daha da zenginleştirdiğini, sıcak ve fakir ülkelerdeki büyümeyi ise aşağı çekerek ülkeler arası ekonomik adaletsizliği son 50 yılda dörtte bir oranında artırdığını ortaya koydu.