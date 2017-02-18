11 yaşında teröre kurban giden çocuk toprağa verildi: Nereye gittin annem?

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde PKK tarafından gerçekleştirdiği belirtilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Yenişehir Mahallesi’ndeki Savcılar Sitesi’nin önünde dün akşam bomba yüklü araç uzaktan kumandayla infilak ettirilmiş, zabıt katibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi İbrahim Kete hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı PKK’nın yaptığını açıklayan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 26 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

‘Oğluma doyamadan aldılar elimden’

Ailesinin üç çocuğundan en büyüğü Ahmet Oktay’ın o sırada yavru bir kediye süt vermek için dışarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Cenazede anne Mukaddes Günak ve baba Mustafa Günak, çocuklarının bayrağa sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Cenazeye aile yakınları ve yurttaşların yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da katıldı.

Anne Günak, ağlayarak şunları söyledi: “Dün gece gözümü çeviriyorum, seni göremiyorum. Nereye gittin annem? Böyle mi şehit annesi olacaktım? Böyle küçük yaşta mı olacaktın? Keşke büyüseydi, askere gönderseydim, damatlık giydirseydim. Daha oğluma doyamadan oğlumu aldılar elimden. Vatan sağ olsun. Bayrak ne güzel yakışmış oğluma, kırmızı ne kadar yakışmış oğluma… Oğlum asker ve polis olmayı çok istiyordu.”

Günak’ın cenazesi, il müftüsü İhsan Açık’ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.