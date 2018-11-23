11 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre atanan rektörler şöyle:
Bursa Teknik Üniversitesi’ne Prof. Dr. Arif Karademir, Erzurum Teknik Üniversitesi’ne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne Prof. Dr. Hasan Kaya, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne Prof. Dr. Yusuf Baran, Kafkas Üniversitesi’ne Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kocaeli Üniversitesi’ne Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mersin Üniversitesi’ne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne Prof. Dr. Cem Zorlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Kadir Has Üniversitesi’ne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz atandı.