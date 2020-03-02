11 ülkeye vize muafiyeti

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararla 11 ülke vatandaşlarına Türkiye ziyaretlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Cumhurbaşkanının imzasıyla yayınlanan kararda söz konusu 11 ülke Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti olarak belirtildi.

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6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince verilen karara göre, bu ülkelerin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlanacak.