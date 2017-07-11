11 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
AKP veMHP’nin üzerinde uzlaştığı 17 maddelik Meclis içtüğü teklifinde yer alan ‘Yemin etmeyen, etmekten imtina eden milletvekili, milletvekili olmanın getirdiği haklardan yararlanamayacak’ denilen düzenlemeyle ismi yeniden gündeme gelen HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a bir yazı gönderdi.
Türkiye’den kaçtığı öne sürülen AKP’li eski milletvekili Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti örgütlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinden polemiğe girmeme ve 15 Temmuz etkinliklerine katılma talimatı verdiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, son yıllarda Türkiye’de de kanlı saldırılar gerçekleştirilen IŞİD’in ‘yalnız kurt’ eylemi yapabileceği tespitinde bulunan bir rapor hazırladı.
Doğu Karadeniz’deki yapılaşmanın sorumlusu olarak görülen Arap dünyasına yönelik turizmin son dönemdeki korkulu rüyası Körfez ülkelerinin Katar’la yaşadığı kriz oldu.