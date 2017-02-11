11 Şubat 2017

Kanun hükmünde kararnameler (KHK) hızla ve sayfalarca hazırlanırken, salı gecesi çıkan KHK’da göze çarpan detay bir şey anlatıyor: ‘Öğrenci statüsü iade edilen biri’, aslında araştırmacı olduğunu ve statüsünde ‘karışıklık’ olduğunu söyledi.