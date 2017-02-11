11 Şubat 2017

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Almanya’da casuslukla suçlanan imamlar Türkiye’ye çağrıldı: ‘Yetki aşımı söz konusu’
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya’da casuslukla suçlanan imamlarını Türkiye’ye çağırdı.
KHK ile ihraç edilen Prof. Kaboğlu: Öldürseler daha az etkileyici olur
Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, KHK’ların haysiyet kırıcı olduğunu belirterek, tüm haklarından yoksun kaldığını söyledi.
Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş’a göre ‘Fırat Kalkanı’ operasyonu ‘El Bab’dan sonra’ biter
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunun El Bab’ın alınmasından sonra biteceğini söyledi.
Bir ‘devam filmi’ olarak KHK’lar: ‘Bu işte bir karışıklık var’
Kanun hükmünde kararnameler (KHK) hızla ve sayfalarca hazırlanırken, salı gecesi çıkan KHK’da göze çarpan detay bir şey anlatıyor: ‘Öğrenci statüsü iade edilen biri’, aslında araştırmacı olduğunu ve statüsünde ‘karışıklık’ olduğunu söyledi.
İbrahim Kalın nerdesin?
Murat Sevinç’i ‘ihraç’ etmek ne demek, İbrahim Kaboğlu’nu.. 139 akademisyeni? Tabii bu son hunharlık tüy dikti sadece, bu iktidar tüyü dikmeden önce, zaten pek matah olmayan akademiyi üstüne tüyün dikilmesi gereken hale getirmişti.