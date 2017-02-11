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Yaramazlara biraz batar!

11 Şubat 2017

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KHK ile ihraç edilen Prof. Kaboğlu: Öldürseler daha az etkileyici olur

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, KHK’ların haysiyet kırıcı olduğunu belirterek, tüm haklarından yoksun kaldığını söyledi.

İbrahim Kalın nerdesin?

Murat Sevinç’i ‘ihraç’ etmek ne demek, İbrahim Kaboğlu’nu.. 139 akademisyeni? Tabii bu son hunharlık tüy dikti sadece, bu iktidar tüyü dikmeden önce, zaten pek matah olmayan akademiyi üstüne tüyün dikilmesi gereken hale getirmişti.

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