11 saat uçtular yanardağ kül bulutu nedeniyle kendilerini yola çıktıkları havalimanında buldular

Hollanda Havayolları KLM’nin, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan Meksika’nın başkenti Meksiko’ya sefer yapan uçağı yanardağ kül bulutu nedeniyle kalktığı havalimanına döndü.

Fotoğraf: BBC

Havayolu şirketi, pilotun, uçak Kanada semalarındayken, yıl boyunca aktif olan Meksika’nın en yüksek ikinci dağı Popocatépetl’in neden olduğu kül bulutu nedeniyle rotayı geri çevirmek zorunda kaldığını açıkladı. Açıklamada, uçağın kargo bölümünde çok sayıda ‘at’ taşındığı belirtildi.

Reklam

11 saat uçtuktan sonra kendilerini yola çıktıkları havalimanında bulan yolculardan özür dileyen havayolu şirketi onlar için bir sonraki uçuşta yer ayarlandığını duyurdu. Havayolunun sözcüsü, pilotun dönüş kararı almasında farklı nedenlerin etken olduğunu belirtti ancak, kargo kısmındaki atların önemli bir etken olduğunu da itiraf etti.

2010 yılında İzlanda’daki Eyjafjallajökull Yanardağı’nın neden olduğu kül bulutları yüzlerce uçuş iptal edilmişti.