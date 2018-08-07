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Yaramazlara biraz batar!

11 milyar 407 milyon

 

Hazine’nin belediyelerden 11 milyar 407 milyon lira alacağı bulunduğu bildirildi.

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Prof. Gürsel: Bu ortamda bizzat Erdoğan çıkıp ekonomi politikasını anlatmalı

Ekonomist Seyfettin Gürsel, ekonomiye ilişkin büyük belirsizlik ve güvensizlik olduğunu dile getirerek, “Orta Vadeli Program beklenemez. Bu ortamda (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak’ın değil, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yarın çıkıp nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini herkese anlatması lazım” dedi.

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