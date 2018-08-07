Hazine’nin belediyelerden 11 milyar 407 milyon lira alacağı bulunduğu bildirildi.
Yaramazlara biraz batar!
İYİ Parti kuruculardan Mehmet Fatih Eryılmaz, partiden ve partisindeki görevlerinden istifa etti.
Türkiye’den bir heyetin iki gün içinde Washington’a gideceği ve ‘pastör krizi’nin çözümü için ABD’yle ön mutabakat sağlandığı yönündeki haber Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmedi.
Sinop’un CHP’li belediye başkanı Baki Ergül, bölgeye kurulması planlanan nükleer santralle ilgili “Patlama olursa daha az kişi ölsün diye Sinop seçildi” dedi ve nihai karar için referandum yapılmasını önerdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı ‘İstanbul Eylem Planı’na göre dikey binaların yerine mahalle eksenli yapılaşma planları yapılacak. Şehir, ‘Eski İstanbul’ ve ‘Yeni İstanbul’ olarak ayrılacak, ‘İstanbul Koruma Kanunu’ olacak.
Ekonomist Seyfettin Gürsel, ekonomiye ilişkin büyük belirsizlik ve güvensizlik olduğunu dile getirerek, “Orta Vadeli Program beklenemez. Bu ortamda (Hazine ve Maliye Bakanı) Berat Albayrak’ın değil, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yarın çıkıp nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini herkese anlatması lazım” dedi.