11 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası Meclis’e sunuldu

HDP ve DBP’den toplam 11 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası, TBMM başkanlığına sunuldu.
AA’nın aktardığına göre ‘Yasama Dokunulmazlığının Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri’, Meclis başkanlığınca yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu ‘karma komisyon’a gönderildi.
Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: “HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz.”
Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli, Semra Güzel ile Remziye Tosun’un ikişer dosyası bulunuyor.