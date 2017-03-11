11 Mart 2017

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Berkin Elvan’ın babası: Berkin doğanın kanunuyla gitmedi, onu birileri elimizden aldı
Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almak için evinden çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, “Berkin doğanın kanunuyla gitmedi, Berkin’i birileri bizim elimizden aldı. O yüzden de 16 Haziran’dan bugüne yaşanan sürecin bir saniyesi bile aklımızdan çıkmıyor” diye konuştu.
3’üncü Köprü’nün Şile bağlantısı için yeni plan: Otoban ‘SİT’i ve ormanı yutacak
3’üncü Köprü’nün karayolu ulaşımını sağlayacak Kuzey Marmara Otoyolu’nun Şile bağlantısı için plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıktı. Otoyol için seçilen güzergah ise 1’inci derece doğal sit ve ormanlık alan.
Obama’nın izleri siliniyor: Trump, Bharra dahil 46 savcının istifasını istedi
ABD Başkanı Donald Trump, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharra dahil 46 savcının istifasını istedi.
Hatipoğlu’nun YÖK üyeliğine onay veren Erdoğan, altı üniversiteye rektör atadı
Altı üniversiteye rektör atayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ünlü din adamı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğini onayladı.
MHP’den ikinci kez ihraç edilen Oğan: Büyük bedeller ödemeyi göze alarak bu yola çıktık
MHP’den bugün itibariyle ihraç edilen eski vekil Sinan Oğan, “Büyük davalara inanmak büyük nedenleri göze almayı gerektirir. Büyük bedelleri ödemeyi göze alarak bu yola çıktık” dedi.