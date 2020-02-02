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Yaramazlara biraz batar!

11 kilometre, dört saat… Kanal İstanbul’a yürüyüşlü protesto

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, bugün 11 kilometrelik bir yürüyüşle Kanal İstanbul’u protesto etti.

Fotoğraf: Evrensel

Karadeniz ile Marmara’yı birbirine bağlayan yapay su yolu projesi Kanal İstanbul, maliyetli olacağı ve doğa tahribatı yaratacağı gerekçesiyle bazı kesimlerin tepkisini çekiyor.

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Koordinasyon üyeleri, bugün Arnavutköy ilçesindeki Sazlıbosna Meydanı’nda bir araya geldi. Burada düzenlenen forumda konuşan Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu üyesi Seda Elhan, “Bu proje yapılırsa doğada bulunan birçok şey zarar görecek” dedi.

Ardından grup üyeleri ‘Ya Kanal Ya İstanbul, Katıl Durduralım’ yazılı pankart açarak yürüyüşe geçti. ‘Kanala değil depreme bütçe’ ve ‘Kanalı değil yaşamı savun’ sloganlarının atıldığı dört saatlik yürüyüş Şamlar Köyü’nde son buldu.

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