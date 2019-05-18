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Yaramazlara biraz batar!

11 ilde ‘FETÖ’ operasyonu: 31 gözaltı kararı, 15 gözaltı

Kayseri merkezli 11 ilde ‘FETÖ’ terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, 16’sını arama çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlattı.

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Bu kapsamda Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 57 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, aramaların TSK mensuplarından sorumlu ‘mahrem imamlar’ tarafından yapıldığı belirlendi.

57 şüpheli hakkında, ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan soruşturma başlatıldı. 57 şüpheliden 26’sı hakkında daha önceden ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, diğer 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van’da 21’si muvazzaf, yedisi ilgili Kanun Hükmünde Kararname ile askeri okuldan ilişkisi kesilen ve üçü emekli ve ihraç olmak üzere toplam 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alınırken, 16 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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