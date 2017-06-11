11 Haziran 2017

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Bacanağa ‘devlet desteği’: Hazine müsteşarı koltuğa oturunca tanıdığını işe aldırdı
Hazine Müsteşarı Osman Çelik’in, ataması yapıldıktan bir gün sonra bacanağını müsteşarlık kadrosuna ‘transfer’ ettiği ortaya çıktı.
CHP’nin hesabı: Son 15 yılda taşeron işçi sayısı yüzde 500 arttı
CHP, son 15 yılda taşeron işçi sayısının yüzde 500 arttığına dikkati çekti.
Akşener’den Bahçeli’ye: İçiniz sızlamaz mı?
Eski MHP milletvekili Meral Akşener, “Referandumda ‘evet’ çıktığı dakikadan itibaren Türkiye’nin güllük gülistanlık olacağını, uçacağını, kaçacağını, aşacağını söyleyenler bugün Türk milletini yanıltmış olmaktan acaba utanıyorlar mıdır?” diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çattı: “Hiç içiniz sızlamaz mı, fiili durumu hukuki durum çerçevesine aldınız, hiç içiniz sızlamaz mı?”
AİHM, tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın başvurusuna öncelik verecek
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhuriyet’in tutuklu muhabiri Ahmet Şık’ın başvurusuna öncelik verecek.
Almanya uyardı: ‘Katar krizi’ savaş çıkarabilir
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ‘Katar krizi’nin savaşa dönebileceği uyarısında bulundu.