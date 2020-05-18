11 günlük bebek ve babasının ‘corona’ testi pozitif çıktı; 25 kişi karantinaya alındı

Kütahya’da, 11 günlük kız bebek ve babası M.K.’nın ‘corona’ testi pozitif çıktı. İkili tedavi altına alındı. Onlarla temas eden bir kadında da virüs tespit edildi. 25 kişi karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde oturan F.K., 7 Mayıs’ta Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. M.K ve F. K. çifti Hasanlar köyündeki evlerine döndü.

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İkili, 8 Mayıs’ta bebekte sarılık görülmesi üzerine onu Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Bebek, yenidoğan yoğun bakım servisine alındı. 11 Mayıs’ta ise babasına, belirti görülmesi üzerine Covid-19 testi yapıldı. M.K.’nın testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. Bebekte de corona virüsü tespit edildi.

Kütahya Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin değerlendirmesi sonucunda, aralarında doktor, hemşire, hizmetli ile yenidoğan servisinde kalan üç bebek ile annelerinin bulunduğu 26 kişiye test yapıldı.

Yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan P. O.’nun testi pozitif çıkarken, 11’i sağlık çalışanı diğer 25 kişinin testi ise negatif olduğu tespit edildi. P.O., tedaviye altına alındı. Diğerleri ise evlerinde karantinaya alındı.