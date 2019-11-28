11 Fransız IŞİD’li geri gönderiliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Fransız IŞİD üyesinin aralık ayı başında Fransa’ya geri gönderileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısının 370 bin olduğunu belirten Soylu, “Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır” dedi.

Reklam

Soylu, çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altında olduklarını ve bu durumun giderek arttığını söyleyerek, “2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018’de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında” diye konuştu.

Alevi evine işaret: ‘Bedelini ödeyecek’

Bakan, İzmir’de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek.”

İzmir’in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile ‘X’ işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılmış, polis soruşturma başlatmıştı.